LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | scatta il Day-4! Torna in scena la Ferrari esordisce l’Aston Martin

Oggi, al quarto giorno di test a Barcellona, la Formula 1 torna in pista con alcune novità. La Ferrari riprende le sessioni di prova, mentre l’Aston Martin fa il suo debutto ufficiale. Gli team sono pronti a spingere al massimo, cercando di migliorare i tempi e le configurazioni per la nuova stagione. La giornata è iniziata alle 9.00 con il semaforo verde, e le macchine sono già in azione sulla pista catalana.

9.00 SEMAFORO VERDE!! SCATTA IL DAY-4 DEI TEST DI BARCELLONA! 8.58 Pochi istanti e si incomincia! Al momento cielo coperto con appena 8 gradi a Barcellona. Le condizioni più invernali di questa settimana. 8.55 Per fare due rapidi calcoli il motore della Mercedes ha già sommato circa 600 giri (593 esattamente) nelle prime tre giornate di lavoro. Una media di 200 al giorno. Impressionante perché senza il minimo balbettio. 8.52 In terza posizione del Day-3 troviamo l'esordiente, nonché campione del mondo, Lando Norris con la sua MCL40 in 1:18.307 con ben 76 giri all'attivo.

