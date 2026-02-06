Brazil signals new openness to Mercosur-China talks as Beijing seeks deeper ties

Il governo brasiliano sta valutando di proporre un accordo commerciale parziale tra il Mercosur e la Cina. La decisione arriva mentre Pechino cerca di rafforzare i propri legami con il Sud America. Se il progetto andasse in porto, sarebbe la prima volta che Brasilia si apre a negoziati di questo tipo, puntando a migliorare i rapporti economici con Pechino. La notizia ha sorpreso alcuni osservatori, anche perché la priorità del governo brasiliano resta ancora il rafforzamento del mercato interno.

Brazil has long vetoed formal negotiations with Beijing to protect domestic manufacturers from a surge in Chinese imports. But as Beijing has sought deeper commercial ties and Washington has imposed waves of tariffs, the government of President Luiz Inacio Lula da Silva is now reconsidering that stance. A joint statement issued during Uruguayan President Yamandu Orsi's visit to Beijing to meet with President Xi Jinping this week said they hoped free trade negotiations between China and Mercosur could begin "as soon as possible." Mercosur includes Brazil, Argentina, Paraguay and Uruguay, with Bolivia poised to become a full member.

