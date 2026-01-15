China Canada move to reset ties as Carney visits
La Cina e il Canada si preparano a rafforzare i loro legami diplomatici, con l’obiettivo di promuovere una cooperazione più stabile e costruttiva. Durante la visita del ministro degli Esteri Wang Yi, sono state evidenziate la volontà di approfondire i rapporti e di ridurre le interferenze, segnando un passo importante verso un dialogo più equilibrato tra i due paesi.
By Maria ChengBEIJING, Jan 15 (Reuters) - China is willing to deepen cooperation with Canada while eliminating “interference”, Foreign Minister Wang Yi told his Canadian. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Canada China Relations at a Crossroads as PM Mark Carney Prepares Landmark Beijing Visit
Mark Carney: "Relazioni costruttive tra Canada e Cina favoriscono stabilità, sicurezza e prosperità" Il 13 gennaio, alla vigilia della sua visita in Cina, il primo ministro canadese Mark Carney ha dichiarato, attraverso i social media, che la Cina rappresenta il sec facebook
