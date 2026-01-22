Il crowdfunding di Bper Bene Comune si è concluso con successo, raggiungendo l'obiettivo di finanziamento per cinque progetti selezionati. Promossa attraverso la piattaforma Produzioni dal Basso, l'iniziativa ha consentito di ottenere il cofinanziamento a fondo perduto della banca per il restante 60% del budget. Questa campagna, intitolata

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - Non poteva chiudersi in modo migliore l'ultima campagna di crowdfunding 'Il futuro a portata di mano' promossa da Bper Bene Comune: i cinque progetti selezionati, hanno raccolto i fondi su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, raggiungendo l'obiettivo del 40% del budget complessivo e aggiudicandosi pertanto il cofinanziamento a fondo perduto dalla banca per il restante 60%. Lo comunica una nota. Cultura, formazione e inclusione diventano così, si legge, "leve concrete per contrastare marginalità sociale, dispersione scolastica e fragilità economica, soprattutto tra bambini e giovani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Crowdfunding Bper Bene Comune, obiettivo raggiunto per i 5 progetti selezionati

