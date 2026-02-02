La prima banca italiana presenta il suo nuovo piano industriale, puntando a ottenere utili per 10 miliardi di euro. L’obiettivo è chiaro: crescere investendo in tecnologia e distribuendo dividendi ai soci. Intesa continua a spingere forte sui suoi punti di forza, con l’ambizione di mantenere il suo ruolo di leader nel settore bancario.

Non poteva certo mancare l’ambizione nel piano industriale di Intesa Sanpaolo. Difficile, d’altronde, quando si parla della prima banca italiana. Carlo Messina, al timone di Ca’ de Sass da quasi 13 anni, ha ufficialmente aperto la stagione dei bilanci 2025 e delle strategie per il futuro. Un anno, il 2026, che si preannuncia forse più delicato di quello precedente o, se non altro, più ricco di incognite. Un conflitto, quello in Ucraina, ancora lontano dall’essere chiuso, le mire americane sulla Groenlandia, la guerra commerciale sempre pronta a fare capolino e il nuovo corso della Federal Reserve, non appena Jerome Powell avrà passato il testimone a Kevin Warsh. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Intesa punta a utili per 10 miliardi. E corre su tecnologia e dividendi

Approfondimenti su Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo amplia la propria presenza nel Medio Oriente, con operazioni per 60 miliardi di euro dal 2023.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Intesa Sanpaolo

Argomenti discussi: Banca Intesa, il piano che punta sull’AI per difendere utili e dividendi; Intesa Sanpaolo, utile in aumento nel 2025. Nuovo piano con significativo potenziale di crescita; Intesa punta a un utile più alto nel 2026 dopo aver superato le previsioni nell'ultimo trimestre; Così Carlo Messina vuole indirizzare Intesa Sanpaolo: nel nuovo piano industriale più estero, tech, risparmio.

Intesa punta a oltre 11,5 miliardi di utile al 2029, il 95% andrà ai sociIntesa Sanpaolo ha approvato il nuovo piano d'impresa 2026-2029 che punta ad un risultato netto in aumento a oltre 11,5 miliardi di euro nel 2029 da 9,3 miliardi nel 2025. (ANSA) ... ansa.it

Intesa Sanpaolo, ecco il piano: punta a oltre 11,5 miliardi di utile al 2029, il 95% andrà ai sociE' il giorno del piano di Intesa Sanpaolo. Ecco i principali punti emersi. Intesa Sanpaolo ha approvato il nuovo piano d’impresa 2026-2029 che punta ad un risultato netto in aumento a oltre 11,5 milia ... gazzettadiparma.it

Intesa punta a oltre 11,5 miliardi di utile al 2029, il 95% andrà ai soci. Il 2025 si è chiuso con l'utile a 9,3 miliardi di euro #ANSA x.com

EDUCAZIONE ALIMENTARE IN CLASSE: PROTOCOLLO DI PALAZZO ITALIA E ANCI Il protocollo d’Intesa firmato da Coldiretti e Anci che punta a valorizzare le produzioni nazionali e a tutelare i territori e promuovere modelli alimentari sani e sostenibili pu - facebook.com facebook