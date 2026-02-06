Sabato 7 febbraio alle 16, l’Arsenal cerca di mantenere il primo posto in Premier League affrontando il Sunderland. Dopo aver vinto contro il Chelsea e conquistato l’accesso alla finale di EFL Cup, i Gunners vogliono continuare la serie positiva e allungare in classifica. Il Sunderland, ottavo in classifica, sogna ancora di entrare nelle coppe europee e punta a un risultato importante contro la capolista. La partita promette emozioni e battaglie in campo.

Fresco della vittoria contro il Chelsea che è valsa la qualificazione alla finale di EFL Cup, in programma il 22 marzo contro il Man City, la capolista Arsenal punta a consolidare il proprio primato battendo un Sunderland, splendido ottavo in classifica e ancora in gradi di sognare una clamorosa qualificazione alle prossime coppe europee. Senza. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Arsenal-Sunderland (sabato 07 febbraio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Arsenal Sunderland

Questa mattina si sfidano Fulham ed Everton, due squadre vicine in classifica con 34 punti ciascuna.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Arsenal Sunderland

Argomenti discussi: Pronostico Arsenal-Sunderland: analisi, quote e consigli; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; quote Arsenal Sunderland: il pronostico sui Gunners; Calcio estero, il programma del weekend: super domenica con Liverpool-City e Le Classique in Francia; Real e Bayern, esami di maturità.

Pronostico Arsenal-Sunderland: questa volta niente sorpreseArsenal-Sunderland è una partita di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

Arsenal – Sunderland: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streamingArsenal - Sunderland, dove vederla? Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming ... generationsport.it

Arsenal x Sunderland Árbitro: Sam Barrott Assistentes: Ian Hussin e Wade Smith Quarto Árbitro: Farai Hallam VAR: Michael Salisbury Assistente VAR: Nick Hopton x.com

PREMIER LEAGUE - 22a GIORNATA L'Arsenal guadagna un punto su Manchester City ed Aston Villa. Manchester United e Chelsea si avvicinano al Liverpool quarto. Brentford e Sunderland raggiungono il Newcastle in setti facebook