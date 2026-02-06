Botte davanti al bimbo Lei finisce in ospedale Lui in carcere per lesioni

Un episodio violento si è consumato ieri pomeriggio in un appartamento di Milano. Una donna è finita in ospedale con una frattura alla clavicola, dopo essere stata picchiata dalla sua stessa compagna, davanti al loro bimbo di tre anni. I carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno trovato l’uomo che opponeva resistenza, tentando di sfuggire all’arresto. Alla fine, è stato portato via in manette con l’accusa di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.

Ha picchiato la compagna, senza preoccuparsi neppure della presenza nella stanza del figlio di soli tre anni, testimone di un'aggressione talmente violenta da provocare alla donna anche la frattura di una clavicola: quando sul posto sono arrivati i carabinieri, l'aggressore ha reagito con uguale violenza opponendo resistenza, tanto che i militari lo hanno infine arrestato in flagranza di reato per lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. A finire in cella è stato un ventinovenne di nazionalità colombiana, in Italia senza fissa dimora, che risultava sino a oggi incensurato.

