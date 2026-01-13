Un uomo di 51 anni è stato allontanato dalla propria abitazione e gli è stato imposto il divieto di avvicinamento alle persone offese, dopo aver causato ripetute violenze alla moglie, anche davanti ai figli. Gli agenti del commissariato di Foligno hanno eseguito l’ordinanza cautelare, intervenendo in un episodio di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Violenze e aggressioni dentro casa, è arrivato a picchiare la moglie anche due volte al giorno. E’ stata eseguita dagli agenti del commissariato di Foligno l’ordinanza cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alle persone offese a carico di un 51enne straniero, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Dalle indagini è emerso che l’indagato, da molti mesi, avrebbe realizzato una serie di violenze psicologiche e di aggressioni contro la moglie, talvolta anche in presenza di qualcuno dei tre bambini, nati dalla coppia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Botte alla moglie due volte al giorno. Le violenze davanti ai figli. Il 51enne allontanato da casa

