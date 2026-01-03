Rogo di capodanno in carcere un detenuto ancora in terapia intensiva

Un detenuto coinvolto nel rogo di Capodanno presso il carcere di via Spalato è stato dimesso dal reparto di terapia intensiva del Santa Maria della Misericordia dopo due giorni di ricovero. Successivamente, è stato trasferito nuovamente nella struttura carceraria. L’incidente, avvenuto all’inizio del nuovo anno, ha causato danni e preoccupazioni sulla sicurezza all’interno della struttura penitenziaria.

Incendio in carcere, 30enne dà fuoco agli arredi della sua cella: 2 detenuti ricoverati e 7 agenti intossicati - Caos nel carcere di Udine, dove poco dopo la mezzanotte di Capodanno un detenuto magrebino di circa 30 anni ha tentato di dare fuoco all'intera struttura, innescando un ... msn.com

Incendio nel carcere di Udine, in ospedale due detenuti e sette agenti - Sono rimasti intossicati dal fumo sprigionato dalle fiamme appiccate la notte di Capodanno da un recluso con problemi psichiatrici. rainews.it

