Rogo di capodanno in carcere un detenuto ancora in terapia intensiva
Un detenuto coinvolto nel rogo di Capodanno presso il carcere di via Spalato è stato dimesso dal reparto di terapia intensiva del Santa Maria della Misericordia dopo due giorni di ricovero. Successivamente, è stato trasferito nuovamente nella struttura carceraria. L’incidente, avvenuto all’inizio del nuovo anno, ha causato danni e preoccupazioni sulla sicurezza all’interno della struttura penitenziaria.
È stato dimesso dal Santa Maria della Misericordia, dove era rimasto ricoverato due giorni, ed è tornato nella casa circondariale di via Spalato il detenuto che allo scoccare dell'anno nuovo aveva dato fuoco a suppellettili e arredi della sua cella. Nel mentre, il compagno di cella, sorpreso e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche: In Fvg 39 nuovi posti di terapia intensiva, 55 di semi-intensiva e 3 pronto soccorso ristrutturati
Leggi anche: Preso l’accoltellatore di piazza Gae Aulenti a Milano, vicino alla Stazione Centrale. La vittima, Anna Laura Valsecchi ancora in terapia intensiva
Capodanno con rogo in carcere: dimesso il detenuto piromane; Notte di follia in carcere, un detenuto tenta di dar fuoco alla struttura; Incendio in carcere, 30enne dà fuoco alla cella: 2 detenuti ricoverati e 7 agenti intossicati; Incendio nel carcere di Udine, due detenuti portati in ospedale.
Notte di follia in carcere, un detenuto tenta di dar fuoco alla struttura - A darne comunicazione è Massimo Russo, delegato nazionale del Sindacato autonomo di Polizia penitenziaria. udinetoday.it
Incendio in carcere, 30enne dà fuoco agli arredi della sua cella: 2 detenuti ricoverati e 7 agenti intossicati - Caos nel carcere di Udine, dove poco dopo la mezzanotte di Capodanno un detenuto magrebino di circa 30 anni ha tentato di dare fuoco all'intera struttura, innescando un ... msn.com
Incendio nel carcere di Udine, in ospedale due detenuti e sette agenti - Sono rimasti intossicati dal fumo sprigionato dalle fiamme appiccate la notte di Capodanno da un recluso con problemi psichiatrici. rainews.it
Stava festeggiando il capodanno a Crans-Montana con gli amici quando ha assistito al rogo: "Abbiamo visto persone uscire in condizioni inumane e poi tanti genitori che urlavano" - facebook.com facebook
Tutti gli interrogativi sul rogo di Capodanno a Crans-Montana. Era tutto in regola x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.