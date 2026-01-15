Un episodio di violenza familiare si è verificato ad Arezzo, dove un uomo tunisino di 35 anni è stato accusato di aver aggredito la compagna con bastoni e manganelli. L'indagine include anche accuse di violenza sessuale su un minore. La vicenda evidenzia ancora una volta la preoccupante diffusione di comportamenti violenti all’interno delle famiglie e l’importanza di interventi efficaci.

Da Arezzo arriva l'ennesima storia di violenze in famiglia: l'imputato è un 35enne tunisino per il quale le accuse gravissime sono di violenza sessuale su minore e maltrattamenti familiari. I contorni della storia sono agghiaccianti, perché l'uomo, stando a ciò che gli viene imputato, avrebbe abusato di una bambina che all'epoca dei fatti aveva 8 anni, dopo averla stordita con sostanze o alcolici. È una ricostruzione che vede l'opposizione della difesa dell'uomo ma che è stata portata in sede di udienza come prova testimoniale. Tutto sarebbe iniziato nel 2016 e si sarebbe protratto almeno fino al 2024: i minori coinvolti in questa vicenda non sono i figli del tunisino ma della sua compagna, che ha deposto la propria testimonianza lo scorso dicembre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Botte alla compagna con bastoni e manganelli: per il tunisino anche l'accusa di violenza su minore

Leggi anche: Camionista adesca 15enne in autoscuola e lo molesta: arrestato con l’accusa di violenza sessuale su minore

Leggi anche: Racconto non attendibile, parrucchiere assolto dall’accusa di violenza sessuale su minore

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Violenze sulla compagna: botte, insulti e umiliazioni. Arrestato dalla polizia - Quella convivenza era divenuta un vero incubo per una donna residente nella zona di Montecatini. lanazione.it

Aggressione in centro di accoglienza a Termini: botte e minacce di morte alla compagna (e agli agenti) facebook