Accoltella persone a caso in strada e lancia fumogeni in metro | terrore a Taipei 3 morti e 9 feriti

Un atto di violenza sconvolge Taipei: alle 17:30, un giovane di 27 anni, Chang Wen, ha colpito persone a caso in strada e ha lanciato fumogeni in metro, provocando tre morti e nove feriti. La città si trova sotto shock mentre le autorità cercano di fare chiarezza su un episodio che ha sconvolto la sicurezza pubblica.

L'attacco intorno alle 17:30, ora locale, quando il sospetto, il 27enne Chang Wen, ha lanciato bombe fumogene fuori dall'uscita della stazione centrale della metropolitana di Taipei. La scena ripresa in diversi video in cui si vedono persone fuggire terrorizzate.

