Mi hanno rubato il camper dentro c' era la mia gatta Martufella L' appello dell' artista Lorenzo Marte

Lorenzo Marchetti, artista di strada, ha appena denunciato il furto del suo camper. Dentro c’era tutto quello che aveva, compresa la sua gatta, Martufella. L’uomo si dice disperato e chiede aiuto. Il camper non è solo un mezzo di trasporto, ma il suo modo di vivere. Ora si trova senza nulla e spera che qualcuno possa aiutarlo a ritrovare sia il veicolo che la sua amata gatta.

Il furto nella zona del Pigneto: "All'interno c'era tutta la mia vita e il materiale con cui lavoro. Aiutatemi" “Mi hanno rubato il camper, c'era tutta la mia vita. E anche la mia gatta, Martufella. Sono disperato.” A parlare è l'artista Lorenzo Marte, 40 anni, che ha subito il furto del veicolo nel tardo pomeriggio di domenica 1 febbraio al Pigneto. “Il camper era parcheggiato da tre settimane lì, all'altezza di via Ignazio Danti - ha raccontato Lorenzo Marte a RomaToday - io ci vivo, ho fatto questa scelta da un paio d'anni. Mi trovavo nella zona dove risiede la mia fidanzata.🔗 Leggi su Romatoday.it

ROMA CAMPER RUBATO CON GATTINA A BORDO – AIUTO URGENTE Lorenzo Marte e la sua amata gattina Martufella hanno urgente bisogno del nostro aiuto Il camper è stato rubato in zona Pigneto (Roma), mentre si trovava in via Ignazio Danti 2 - facebook.com facebook