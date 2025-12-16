Pistola contro un ragazzo davanti al Burger King poi la rapina al negozio poké con lo scooter appena rubato

Un episodio di violenza ecrimine si è verificato ad Ostia e Fiumino, coinvolgendo una rapina con arma da fuoco e un furto di scooter. Un ragazzo è stato minacciato davanti a un fast food, mentre i malviventi hanno tentato di compiere un colpo in un negozio di poké con il mezzo appena sottratto.

Hanno puntato la pistola contro un ragazzo che si trovava davanti un fast food ad Ostia. A bordo dello scooter rubato hanno poi tentato una rapina a Fiumicino. Intercettati dalle volanti la loro corsa è finita in seguito ad un incidente a bordo del motorino rubato sul quale stavano scappando.

