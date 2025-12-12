Lautaro Martinez svela | Liverpool? Siamo delusi ma non arrabbiati Perché se perdi per un errore dell’arbitro c’è poco da fare

Lautaro Martinez ha commentato l’eliminazione dell’Inter, evidenziando delusione ma anche maturità nel gestire le sconfitte, come nel caso del match contro il Liverpool. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, il calciatore argentino ha condiviso le sue motivazioni e l’importanza di mantenere la concentrazione e la determinazione per raggiungere gli obiettivi della squadra.

Lautaro Martinez: «Quando salgo sul pullman e fino a che non torno a casa io ho un solo obiettivo: vincere» In occasione degli Awards, Lautaro Martinez ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, soffermandosi su vari aspetti della stagione dell’Inter. Le parole: ALLA FINE CHIVU MI HA CONVINTO A SORRIDERE? – «Ma no. Guardate che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lautaro Martinez svela: «Liverpool? Siamo delusi ma non arrabbiati. Perché se perdi per un errore dell’arbitro, c’è poco da fare»

Premiato ai Gazzetta Sport Awards il capitano dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato della corsa scudetto e dei nuovi compagni d'attacco. - facebook.com Vai su Facebook

Inter, Lautaro Martinez: "Il club è tornato nel posto che merita dopo tanto tempo" #SkySport #Inter #LautaroMartinez Vai su X

Inter, lo sfogo di Lautaro: “É un’ingiustizia” - In seguito alla sconfitta dell'Inter contro il Liverpool, Lautaro si è sfogato durante un'intervista parlando di "un'ingiustizia". Come scrive newsmondo.it

Lautaro: "Mai stato così forte. Il Liverpool? Un'ingiustizia, se fischiassero sempre rigori così..." - Abbiamo superato lo shock della finale col Psg, le sconfitte fanno crescere. Scrive msn.com

Champions League 08/03/2022 / Goal Lautaro Martinez against Liverpool

Video Champions League 08/03/2022 / Goal Lautaro Martinez against Liverpool Video Champions League 08/03/2022 / Goal Lautaro Martinez against Liverpool