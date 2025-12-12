Lautaro Martinez svela | Liverpool? Siamo delusi ma non arrabbiati Perché se perdi per un errore dell’arbitro c’è poco da fare

Calcionews24.com | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lautaro Martinez ha commentato l’eliminazione dell’Inter, evidenziando delusione ma anche maturità nel gestire le sconfitte, come nel caso del match contro il Liverpool. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, il calciatore argentino ha condiviso le sue motivazioni e l’importanza di mantenere la concentrazione e la determinazione per raggiungere gli obiettivi della squadra.

Lautaro Martinez: «Quando salgo sul pullman e fino a che non torno a casa io ho un solo obiettivo: vincere» In occasione degli Awards, Lautaro Martinez ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, soffermandosi su vari aspetti della stagione dell’Inter. Le parole: ALLA FINE CHIVU MI HA CONVINTO A SORRIDERE? – «Ma no. Guardate che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

lautaro martinez svela liverpool siamo delusi ma non arrabbiati perch233 se perdi per un errore dell8217arbitro c8217232 poco da fare

© Calcionews24.com - Lautaro Martinez svela: «Liverpool? Siamo delusi ma non arrabbiati. Perché se perdi per un errore dell’arbitro, c’è poco da fare»

lautaro martinez svela liverpoolInter, lo sfogo di Lautaro: “É un’ingiustizia” - In seguito alla sconfitta dell'Inter contro il Liverpool, Lautaro si è sfogato durante un'intervista parlando di "un'ingiustizia". Come scrive newsmondo.it

lautaro martinez svela liverpoolLautaro: "Mai stato così forte. Il Liverpool? Un'ingiustizia, se fischiassero sempre rigori così..." - Abbiamo superato lo shock della finale col Psg, le sconfitte fanno crescere. Scrive msn.com

Champions League 08/03/2022 / Goal Lautaro Martinez against Liverpool

Video Champions League 08/03/2022 / Goal Lautaro Martinez against Liverpool