Chivu | 4 sconfitte in 12 giornate son troppe ma la classifica è lì | dobbiamo restare aggrappati Perdere una partita così può lasciare qualche segno! Poi svela perché ha cambiato Lautaro Martinez

Juventusnews24.com | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chivu, allenatore dell’Inter, ha commentato così la sconfitta nel derby della Madonnina contro il Milan. Le sue dichiarazioni. Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di  DAZN  dopo la  sconfitta nel derby della Madonnina dell’Inter contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni. AMAREZZA PER IL PRIMO TEMPO – «Non è solo quello che abbiamo creato, è la prestazione e l’attenzione. Non abbiamo subito ripartenza, sapendo che i 2 davanti ci avrebbero potuto mettere in difficoltà. L’unica volta che siamo andati con un lancio lungo, abbiamo preso gol. Mi prendo la prestazione nonostante la delusione per aver subito gol. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

chivu 4 sconfitte in 12 giornate son troppe ma la classifica 232 l236 dobbiamo restare aggrappati perdere una partita cos236 pu242 lasciare qualche segno poi svela perch233 ha cambiato lautaro martinez

© Juventusnews24.com - Chivu: «4 sconfitte in 12 giornate son troppe, ma la classifica è lì: dobbiamo restare aggrappati. Perdere una partita così può lasciare qualche segno!». Poi svela perché ha cambiato Lautaro Martinez

Altri contenuti sullo stesso argomento

chivu 4 sconfitte 12Chivu: "Su 12 giornate, 4 sconfitte sono troppe. Lautaro? Che c'è, non posso fare cambi?" - Il tecnico dell'Inter analizza il ko nel derby e si sofferma sulla scelta di sostituire il capitano nerazzurro dopo 64': "Lautaro sta bene, è stata una mia decisione. Segnala msn.com

chivu 4 sconfitte 12Chivu dopo il derby Inter-Milan: “Troppe 4 sconfitte in 12 giornate. Sommer? Non punto il dito contro nessuno. Lautaro fuori? Scelta tecnica mia” - Non è felicissimo Chivu dopo il derby e non potrebbe essere altrimenti visto il ko per 1- Si legge su eurosport.it

chivu 4 sconfitte 12Chivu a DAZN : "Quattro sconfitte in 12 gare sono un po' troppe, però siamo lì. Lautaro fuori per una mia scelta" - Un derby maledetto: l’Inter cade nella trappola del cortomuso e tra parate di Mike Maignan, pali e occasioni sprecate cade contro il Milan e inanella la sesta stracittadina consecutiva ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Chivu 4 Sconfitte 12