Bomba in moschea Islamabad 10 morti

Un’esplosione ha colpito questa mattina una moschea sciita a Islamabad. Almeno dieci persone sono morte e più di ottanta sono rimaste ferite. La polizia e i soccorritori sono già sul posto, mentre le forze di sicurezza cercano di capire cosa sia successo. La zona è stata isolata e si attendono aggiornamenti.

Esplosione in una moschea a Islamabad, almeno 12 morti e 25 feritiEsplosione in una moschea a Islamabad. È di almeno 12 morti e 25 feriti il bilancio: colpito un imambargah, un luogo di culto musulmano sciita, a Islamabad. Lo riferiscono ... ilmessaggero.it

Nigeria, bomba in Moschea uccide almeno 5 persone nello stato del BornoLa polizia ritiene che l'esplosione sia stata probabilmente un attacco suicida. Da mesi la sicurezza nella regione settentrionale del Paese è estremamente volatile Almeno cinque persone sono state ... it.euronews.com

