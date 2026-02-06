Bomba in moschea Islamabad 10 morti

Da servizitelevideo.rai.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’esplosione ha colpito questa mattina una moschea sciita a Islamabad. Almeno dieci persone sono morte e più di ottanta sono rimaste ferite. La polizia e i soccorritori sono già sul posto, mentre le forze di sicurezza cercano di capire cosa sia successo. La zona è stata isolata e si attendono aggiornamenti.

11.25 11.02 Genova, cede muro: 4 famiglie sfollate10.26 Stellantis:22mld per sviluppo elettrico09.40 Calabria, allerta meteo e scuole chiuse09.05 Salvini: avvio Ponte possibile nel 202608.16 All'asta chitarre dei Beatles e Cobain07.45 Usa: sanzioni a Mosca?Dipende da tavolo07.00 Nucleare Iran, in Oman tavolo con Usa23.00 Malattie autoimmuni,guariti sette bimbi "CUORI – Terza stagione", da domenica 01 febbraio, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo, al trailer, ai videopromo 1, 2 e 3 e alla clip Cultura e Spettacolo p.426 IO CI VADO:FILM - "HAMNET – Nel nome del figlio", vai all'articolo e al trailer TEATRO - "AMADEUS", vai all'articolo e al video FESTIVAL - "YORICK FESTIVAL", vai all'articoloMUSEO - "MUSEO STORICO DELLA GIOSTRA E DELLO SPETTACOLO POPOLARE”, vai all'articolo e al video p.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Approfondimenti su Islamabad Moschea

Esplode una bomba nella moschea di Maiduguri: ci sono morti

Esplosa una bomba in una moschea in Nigeria: cinque morti

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Islamabad Moschea

bomba in moschea islamabadEsplosione in una moschea a Islamabad, almeno 12 morti e 25 feritiEsplosione in una moschea a Islamabad. È di almeno 12 morti e 25 feriti il bilancio: colpito un imambargah, un luogo di culto musulmano sciita, a Islamabad. Lo riferiscono ... ilmessaggero.it

Nigeria, bomba in Moschea uccide almeno 5 persone nello stato del BornoLa polizia ritiene che l'esplosione sia stata probabilmente un attacco suicida. Da mesi la sicurezza nella regione settentrionale del Paese è estremamente volatile Almeno cinque persone sono state ... it.euronews.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.