Esplode una bomba nella moschea di Maiduguri | ci sono morti
Momenti di panico in Nigeria. Un'esplosione in una moschea nella città di Maiduguri, nel nord-est del Paese africano, ha ucciso almeno sette persone. Lo ha riferito un leader di una milizia anti-jihadista. Nessun gruppo armato ha immediatamente rivendicato la responsabilità di quello che il. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: ?Nigeria, esplode una bomba in una moschea: almeno 7 morti. «È stato un attentato»
Leggi anche: Nigeria, media: esplosione in moschea a Maiduguri, molti morti
Nigeria, esplode una bomba in una moschea: almeno 7 morti. «È stato un attentato» - Un'esplosione ha devastato una moschea nella città nigeriana di Maiduguri, uccidendo sette persone, ha dichiarato all'Afp un leader ... msn.com
#Russia , esplode bomba a #Mosca: tre morti, due sono agenti di polizia - facebook.com facebook
#Russia , esplode bomba a #Mosca: tre morti, due sono agenti di polizia x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.