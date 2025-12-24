Momenti di panico in Nigeria. Un'esplosione in una moschea nella città di Maiduguri, nel nord-est del Paese africano, ha ucciso almeno sette persone. Lo ha riferito un leader di una milizia anti-jihadista. Nessun gruppo armato ha immediatamente rivendicato la responsabilità di quello che il. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Esplode una bomba nella moschea di Maiduguri: ci sono morti

