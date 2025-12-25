Esplosa una bomba in una moschea in Nigeria | cinque morti
Secondo la polizia, almeno cinque persone hanno perso la vita nell’esplosione di una bomba in una moschea nello stato nord-orientale del Borno, in Nigeria. Il portavoce Nahum Daso ha riferito ai media locali che altre trentacinque sono rimaste ferite nello scoppio avvenuto nel mercato di Gamboru a Maiduguri, la capitale dello stato, durante le preghiere serali. Bomba in una moschea in Nigeria: nessuno ha rivendicato l’attacco. Riprese non verificate sui social media sembrano mostrare le conseguenze dell’esplosione, con persone ferite e doloranti in un’area del mercato. Nessun gruppo ha ammesso di aver compiuto l’attacco, ma nel tempo i militanti hanno preso più volte di mira moschee e luoghi affollati della zona con missioni suicide e ordigni esplosivi improvvisati (IED). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche: ?Nigeria, esplode una bomba in una moschea: almeno 7 morti. «È stato un attentato»
Leggi anche: Nigeria, esplosione in una moschea: 7 morti
Bomba esplode in una moschea: almeno 7 morti in Nigeria; Fonte Afp, «esplosione in una moschea in Nigeria, almeno 7 morti»; Nigeria, esplode una bomba in una moschea: almeno sette morti; Esplosione in una moschea in Nigeria, almeno 7 morti.
Maiduguri, esplosione in moschea nel nord-est della Nigeria: almeno 7 morti - Esplosione in una moschea a Maiduguri, Nigeria: almeno sette morti e diversi feriti durante la preghiera serale. notizie.it
Nigeria, sette morti in una esplosione all'interno di una moschea - Secondo i testimoni, la bomba è esplosa all'interno di una moschea affollata nel mercato di Gamboru, mentre i fedeli musulmani si erano riuniti per la preghiera serale. msn.com
Esplode una bomba nella moschea di Maiduguri: ci sono morti - Nessun gruppo armato ha rivendicato la responsabilità di quello che il leader della milizia Babakura Kolo ha descritto come un attentato ... today.it
Nuovo attentato a Mosca, una bomba è esplosa vicino a un'auto della polizia a Mosca. 2 agenti di polizia russi sono morti, e un uomo vicino a loro È avvenuto in Yeletskaya Street, nel sud di Mosca, a circa 300 metri da dove è saltato in aria 2 giorni fa il genera x.com
Non viene esclusa la pista di un gesto intimidatorio per la bomba esplosa nel bar Magrì a Palermo - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.