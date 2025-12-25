Esplosa una bomba in una moschea in Nigeria | cinque morti

Secondo la polizia, almeno cinque persone hanno perso la vita nell’esplosione di una bomba in una moschea nello stato nord-orientale del Borno, in Nigeria. Il portavoce Nahum Daso ha riferito ai media locali che altre trentacinque sono rimaste ferite nello scoppio avvenuto nel mercato di Gamboru a Maiduguri, la capitale dello stato, durante le preghiere serali. Bomba in una moschea in Nigeria: nessuno ha rivendicato l’attacco. Riprese non verificate sui social media sembrano mostrare le conseguenze dell’esplosione, con persone ferite e doloranti in un’area del mercato. Nessun gruppo ha ammesso di aver compiuto l’attacco, ma nel tempo i militanti hanno preso più volte di mira moschee e luoghi affollati della zona con missioni suicide e ordigni esplosivi improvvisati (IED). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

