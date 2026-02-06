Domenica alle 12:30 al Dall’Ara si gioca il derby emiliano tra Bologna e Parma. Due squadre in difficoltà cercano punti importanti per risalire la china. La partita è un’occasione per entrambe di invertire il trend negativo e tornare a sorridere in campionato.

Nel lunch match domenicale del prossimo turno di Serie A va in scena al Dall’Ara il derby emiliano tra Bologna e Parma, due squadre in crisi e chiamate a riscattarsi. I padroni di casa del Bologna hanno perso totalmente il vantaggio del fattore campo: dopo una lunghissima serie di imbattibilità interna sono infatti arrivate ben. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bologna-Parma (domenica 08 febbraio 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Bologna Parma

Probabili formazioni Bologna-Parma: cosa filtra su Cambiaghi, Rowe e Strefezza. Skorupski in vantaggio su RavagliaProbabili formazioni Bologna Parma - Nella giornata di domenica 8 febbraio, andrà in scena allo stadio Renato Dall'Ara di ... fantamaster.it

Numeri e statistiche: il momento no di Bologna e ParmaDomenica allo stadio Dall’Ara va in scena il derby emiliano Bologna-Parma. Entriamo nel clima partita con le statistiche dell’agenzia Opta che fotografa lo stato di forma delle due squadre. Per il Bol ... sportparma.com

