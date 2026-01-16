Parma-Genoa domenica 18 gennaio 2026 ore 12 | 30 | formazioni quote pronostici

Domenica 18 gennaio 2026 alle 12:30 si affrontano Parma e Genoa nella 21ª giornata di Serie A, in un match che riveste importanza per la corsa alla salvezza. Qui troverai le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici aggiornati, per seguire con attenzione questa sfida che potrebbe influenzare la classifica di entrambe le squadre.

Nel lunch match domenicale della 21esima giornata di Serie A va in scena lo scontro salvezza tra Parma e Genoa, che al Tardini si giocano punti importanti. I padroni di casa del Parma arrivano alla sfida con grande fiducia dopo i 4 punti guadagnati in pochi giorni contro Lecce e Napoli, in due gare esterne.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

