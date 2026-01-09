Lecce-Parma domenica 11 gennaio 2026 ore 12 | 30 | formazioni quote pronostici
Domenica 11 gennaio 2026 alle 12:30 si disputa Lecce-Parma, incontro valido per la 20ª giornata di Serie A. Al Via del Mare le due squadre, entrambe reduci da sconfitte interne, si affrontano in un match importante per la classifica. Di seguito, formazioni, quote e pronostici per una partita che potrebbe influire sugli equilibri della zona salvezza.
Nel lunch match domenicale di Serie A al Via del Mare va in scena lo scontro salvezza tra Lecce e Parma, entrambe reduci da un ko casalingo. Partiamo dai salentini che non sono riusciti a fare punti contro la Roma che si è imposta per 0-2 senza troppi problemi. La squadra di mister Eusebio Di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
