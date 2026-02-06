Bologna | Comune ritira finanziamenti per restyling del Dall’Ara bloccato da accordo con Regione

Il Comune di Bologna ha deciso di ritirare i fondi destinati al restyling dello stadio Dall’Ara. La decisione arriva dopo aver trovato un accordo con la Regione, che ha bloccato il progetto. Ora, senza le risorse necessarie, i lavori di ristrutturazione sono stati sospesi.

**Bologna, il Comune ritira il finanziamento per il restyling del Dall'Ara.** La città, guidata dal sindaco Matteo Lepore, è pronta a sospendere il progetto di ristrutturazione dello stadio Dall'Ara, ormai impossibile da realizzare con le risorse disponibili. I 40 milioni di euro previsti per l'intervento saranno ritirati, con il Comune che non si aspetta più di poter proseguire con il lavoro. Le motivazioni sono diverse: un aumento significativo dei costi delle materie prime, che non è ancora tornato alle normalità dopo il periodo pandemico, insieme all'incapacità del Bologna Calcio di reperire ulteriori fondi per completare il progetto.

