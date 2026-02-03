Verso Bologna-Milan i precedenti | rossoneri imbattuti in 13 delle ultime 14 al Dall’Ara

Manca poco al calcio d’inizio tra Bologna e Milan, il posticipo della 23ª giornata di Serie A. I rossoneri arrivano con un buon record al Dall’Ara: sono imbattuti in 13 delle ultime 14 trasferte contro i felsinei. I tifosi sperano in un’altra vittoria, mentre i bergamaschi cercano di interrompere questa striscia positiva per il Milan.

Bologna e Milan si sono affrontate 190 volte nella loro storia tra tutte le competizioni. In questi precedenti le vittorie dei rossoneri sono 89, quelle dei rossoblù 54, mentre i pareggi 47. Concentrandoci soltanto sulle sfide del Dall'Ara, i precedenti sono 93 e questa volta sorridono ai rossoblù: 33 successi del Milan, 36 del Bologna e 24 pareggi. L'ultima volta che si è giocato a Bologna, la formazione di Vincenzo Italiano ha trionfato per 2-1, grazie alle reti di Castro e Ndoye che hanno risposto al momentaneo vantaggio di Leao. Per i rossoblù si è trattato di una vittoria che mancava da ben 23 anni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Verso Bologna-Milan: Athekame dal 1', in avanti la coppia Loftus-NkunkuPROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2): Maignan, De Winter, Gabbia, Pavlovic, Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Loftus-Cheek, Nkunku. Dopo il pareggio in trasferta contro la Roma, per ...

Verso Bologna-Milan, la Gazzetta: Leao dovrà stringere i denti. Pulisic spera per la panchinaMercato e campo: se la dirigenza del Milan lavora in maniera assidua per Jean-Philippe Mateta, Massimiliano Allegri sta invece preparando la trasferta di domani sera contro il Bologna.

