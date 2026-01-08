Roma, 8 gen. – Secondo recenti analisi, Donald Trump sta attuando una svolta autoritaria, mettendo a rischio i diritti umani e la stabilità politica. La sua gestione potrebbe minacciare la coesione interna degli Stati Uniti e influenzare negativamente la stabilità globale. Un approfondimento sulle implicazioni di queste dinamiche e sui possibili sviluppi futuri.

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Donald Trump sta realizzando una svolta autoritaria, calpestando i diritti umani. A Minneapolis una donna di 37 anni, Renee Nicole Good, cittadina americana e madre di tre figli, è stata uccisa dagli agenti dell'Immigration and Customs Enforcement con colpi di pistola sparati a bruciapelo mentre protestava. È un fatto gravissimo che segna un ulteriore salto di qualità nella repressione del dissenso negli Stati Uniti". Così, in una nota, Angelo Bonelli, parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde. "È la prova della deriva di un'ideologia feroce che non conosce limiti: bambini ammanettati perché i genitori devono essere espulsi, minacce di chiusura a università e giornali, intimidazioni nei confronti dei giudici. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Usa: Bonelli, 'svolta autoritaria, Trump minaccia coesione interna e stabilità nel mondo'

