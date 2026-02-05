La narrazione del governo Meloni sui fatti di Torino nasconde una strategia autoritaria

Il governo Meloni cerca di minimizzare gli scontri di Torino, ma le immagini e le testimonianze raccontano una realtà diversa. Le proteste sono state violente e appoggiate da gruppi estremisti, e il ministro Crosetto ha parlato di Brigate Rosse, come se fosse tornata quella stagione di tensione. La strategia del governo sembra essere quella di negare la portata delle contestazioni, ma sul campo si vedono chiaramente scontri e momenti di grande tensione.

Il governo delle destre, così come i governi autoritari durante le contestazioni degli anni 60 e 70, non disdice gli scontri violenti nelle piazze e una deriva estremistica delle contestazioni, tanto da far dire al ministro della Difesa Crosetto che quanto accaduto a Torino gli fa tornare in mente addirittura le brigate rosse. Questa narrazione politico-mediatica serve al governo per preparare la risposta emergenziale e antidemocratica in difesa del potere costituito e delle forze dominanti. Soprattutto in momenti così delicati per la vita della Repubblica bisogna anche usare parole chiare e ferme sempre, non a corrente alternata.

