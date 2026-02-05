Foibe verso il Giorno del Ricordo L’Anpi non si smentisce | pretende sobrietà e strapazza la storia

Mancano pochi giorni al 10 febbraio, il giorno che ricorda le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. L’Anpi torna a chiedere “sobrietà” nelle commemorazioni, ma continua a strapazzare la storia con posizioni che suscitano molte polemiche. La tensione tra chi vuole onorare la memoria in modo semplice e chi invece si impegna a sottolineare le controversie resta alta.

Si avvicina il Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata che si celebra il 10 febbraio. A Pordenone è si è inaugurata la mostra “Foibe ed esodo. Una storia italiana, una storia europea”. La rassegna si compone di venti pannelli ed è realizzata da Emanuele Merlino con Emanuele Mastrangelo e Andrea Moi. Un viaggio attraverso due millenni di storia del confine orientale, lingua e cultura di matrice italiana tra le due sponde del mare Adriatico. Un’attenzione particolare è riservata alle vicende degli ultimi due secoli. L’esposizione è ospitata nel chiostro “Norma Cossetto” della Biblioteca civica, fino al 28 febbraio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

A Bagheria il 10 febbraio si terrà l’inaugurazione di un largo dedicato ai Martiri delle Foibe.

La commemorazione del Giorno del Ricordo si terrà il 10 febbraio alle ore 10 nell’aula della Camera, alla presenza del presidente della Repubblica.

