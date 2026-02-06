Bob sotto il sole sci senza inverno | gli atleti impossibili di Milano-Cortina 2026 e perché li ameremo

A Milano e Cortina si lavora già per le Olimpiadi invernali del 2026, ma nei preparativi spunta anche qualcosa di inaspettato. Alcuni atleti si presentano sotto il sole, senza neve né ghiaccio, pronti a sfidare le regole e le aspettative. È come se il sogno di un inverno impossibile diventasse realtà, e questa immagine ricorda il film “Cool Runnings”, sulla squadra giamaicana di bob alle Olimpiadi di Calgary. Una storia che dimostra come la passione sportiva può superare ogni limite, anche quelli

Ricordate "Cool Runnings. Quattro sotto zero", il film sulla squadra giamaicana di bob alle Olimpiadi Invernali di Calgary? Quella storia vera del 1988 è diventata un simbolo di passione sportiva che supera ogni confine climatico. E a Milano-Cortina 2026, il copione si ripete con ancora più protagonisti: dai Caraibi all'Africa subsahariana, dal Brasile al Medio Oriente, decine di atleti provenienti da paesi caldissimi si preparano a sfidare ghiaccio e neve (e a conquistare i cuori che battono per gli outsiders). La Giamaica torna, ma stavolta fa sul serio. La squadra giamaicana non vuole più essere ricordata solo per il film degli anni Novanta.

