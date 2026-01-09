L’Uomo Gatto porta la fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 e scoppia la polemica tra gli atleti | perché è stato scelto?

L’Uomo Gatto, portatore della fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026, ha suscitato discussioni tra gli atleti riguardo alla scelta dei tedofori. La decisione ha generato critiche e interrogativi sulle modalità di selezione, evidenziando come le scelte simboliche possano influenzare il clima di preparazione e rappresentanza delle prossime Olimpiadi.

Scoppia la polemica tra gli atleti per la scelta dei tedofori in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Dal maratoneta Daniele Caimmi alla nuotatrice Ilaria Bianchi, sono tanti gli sportivi che hanno polemizzato per il criterio con cui sono stati scelti i portatori della fiamma olimpica. Nella lista sono stati inseriti grandi campioni delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi (come Giuseppe Abbagnale, Tania Cagnotto, Filippo Ganna e tanti altri) ma anche attori, cantanti e addirittura allenatori di calcio. Non potevano mancare gli influencer e le celebrità del web, in ultimo Gabriele Sbattella, conosciuto ai più come “L’ Uomo Gatto ” di Sarabanda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

