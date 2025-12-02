Milano-Cortina 2026 atleti russi ammessi a qualificazioni sci e snowboard dopo ricorso al Tas

Atleti russi e bielorussi con lo status di atleta neutro individuale (Ain) potranno partecipare agli eventi di qualificazione per i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 nello sci e nello snowboard: lo ha deciso il Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) di Losanna, che ha accolto parzialmente due ricorsi contro la Federazione Internazionale sci e snowboard (Fis) riguardanti la partecipazione di questi atleti. I ricorsi sono stati presentati contro una risoluzione del 21 ottobre 2025 del Consiglio della Fis, volta a "non facilitare la partecipazione di atleti russi e bielorussi come atleti neutri individuali agli eventi di qualificazione Fis per i Giochi 2026".

