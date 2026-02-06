Blu Basket Bergamo è finita | in giornata sarà presentata la rinuncia

La Blu Basket Bergamo ha deciso di mollare. Oggi, la società di Stefano Mascio invierà alla Federazione Italiana Pallacanestro la comunicazione ufficiale della rinuncia. L’avventura del club bergamasco si conclude così, senza colpi di scena, dopo un percorso difficile e senza più speranze di ripresa.

Bergamo. L’avventura della Blu Basket è finita. Salvo clamorosi colpi di scena, nel pomeriggio di venerdì 6 febbraio la società di proprietà di Stefano Mascio comunicherà alla Federazione Italiana Pallacanestro il definitivo passo indietro. Resta ora da capire quale sarà la modalità che verrà scelta: la prima opzione è quella della rinuncia alla partecipazione direttamente al campionato di Serie A2, la seconda invece la rinuncia alla trasferta di Brindisi in programma domenica 8 febbraio. In questo caso, il passo indietro sarebbe poi ratificato dopo la sfida – che anche qui, a meno di sorprese al momento improbabili, non si dovrebbe giocare – in programma contro Rimini mercoledì 11 febbraio all’OpiQuad Arena di Monza.🔗 Leggi su Bergamonews.it

La Blu Basket Bergamo si trova in mezzo a una crisi che mette a rischio la sua stessa sopravvivenza.

