Blu Basket Bergamo stipendi non pagati e giocatori sfrattati | è la fine?

La Blu Basket Bergamo si trova in mezzo a una crisi che mette a rischio la sua stessa sopravvivenza. I giocatori non hanno ancora ricevuto gli stipendi e alcuni di loro sono stati sfrattati dalle case in cui vivevano. La situazione è diventata insostenibile e ora si parla di fine per la squadra bergamasca, che fino a poco tempo fa era una presenza importante nel basket italiano. La società non dà ancora risposte chiare, e intanto i giocatori si chiedono cosa succederà nei prossimi giorni.

In una fase cruciale del basket professionistico italiano, la Blu Basket Bergamo è al centro di una crisi economica che sta influenzando la gestione, le attività sul campo e i rapporti con partner e tesserati. Il contesto richiede attenzione alle ricadute sul piano sportivo e logistico, con decisioni che hanno rilievo immediato per la stagione in corso. Gli stipendi non sono stati corrisposti da novembre, determinando tensioni operative all’interno della struttura. La trasferta di Brindisi, prevista per l’8 febbraio, sembra destinata a saltare, con una lettera di rinuncia in preparazione. Se non sarà possibile disputare nemmeno la sfida contro Rimini in programma mercoledì 11 febbraio, la partecipazione al campionato rischierà una esclusione automatica. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Approfondimenti su Blu Basket Bergamo

La Blu Basket Bergamo si trova al centro di una situazione complicata, secondo quanto comunicato dall’USAP.

Blu basket Bergamo rondo da sosa

Ultime notizie su Blu Basket Bergamo

Argomenti discussi: Blu Basket Bergamo, stipendi fermi a novembre. Esclusione dal campionato scenario reale: oggi ultimo allenamento?; Gli avversari. Crisi Bergamo: squadra a rischio esclusione; Il caso AS Monaco: stipendi arretrati e il Principato pronto a prendere il controllo; Blu Basket nel caos: a rischio la trasferta di Brindisi (e tutta la stagione).

