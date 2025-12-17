Banda armata con finalità terroristiche | maxi operazione della polizia contro un gruppo turco radicato in Italia

Una vasta operazione della polizia italiana ha sgominato un gruppo turco con finalità terroristiche radicato nel nostro paese. Quattro cittadini turchi sono stati colpiti da ordinanze di misura cautelare, tra cui uno già detenuto per un mandato internazionale. Le indagini, condotte dalla Procura di Milano e dalla Sezione Distrettuale Antiterrorismo, hanno evidenziato la pericolosità della rete e il rischio che rappresentava per la sicurezza nazionale.

Quattro cittadini turchi, uno dei quali già detenuto per un mandato di arresto internazionale, sono destinatari di una ordinanza di misura cautelare, emessa dal gip di Milano, dopo indagini della polizia, su delega della procura meneghina - Sezione Distrettuale Antiterrorismo. Le accuse: banda armata, terrorismo e traffici internazionali L'indagato già in cella deve rispondere di banda armata.

Le accuse sono di banda armata con finalità di terrorismo, traffico internazionale di armi, omicidi e stragi - facebook.com facebook

