L' operazione contro la mafia turca a Milano | il blitz della polizia
Un blitz della polizia a Milano ha portato all’arresto di quattro cittadini turchi, ritenuti vicini a un noto boss della mafia turca, Baris Boyun. L’operazione, condotta dalla Dda e coordinata dalla pm Bruna Albertini, si inserisce in un’ampia indagine sul territorio milanese. Le immagini dell’intervento mostrano l’efficacia delle forze dell’ordine nel contrasto a organizzazioni criminali di stampo internazionale.
Le immagini dell'operazione che ha portato in carcere quattro cittadini turchi, ritenuti fedelissimi di Baris Boyun, 41 anni, ritenuto un boss della mafia turca, finito già in carcere nel maggio 2024, insieme ad alcuni sodali, al centro dell'inchiesta della Dda di Milano, coordinata dalla pm Bruna Albertini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
