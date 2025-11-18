Studentessa di 17 anni si lancia dal primo piano di un istituto scolastico | è grave

Una studentessa di 17 anni si è lanciata dal primo piano di un istituto scolastico di Acireale durante l’orario di lezione, compiendo un gesto volontario sotto gli occhi dell’insegnante presente in aula. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

