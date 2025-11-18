Acireale studentessa si lancia dal primo piano della scuola | trasportata con l' elisoccorso al Cannizzaro

Questa mattina una studentessa di 17 anni si è lanciata dal primo piano di un Istituto scolastico di Acireale. Il gesto volontario è avvenuto sotto gli occhi dell’insegnante. La giovane, originaria dell'Africa centro-occidentale, è stata trasferita in elisoccorso all’Ospedale Cannizzaro, in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

ACIREALE – GIORNATA DELLA LEGALITÀ, LA POLIZIA DI STATO INCONTRA I CITTADINI Una mattinata dedicata alla legalità e al dialogo quella vissuta in piazza dai cittadini acesi, presso il Largo Giovanni XVIII, a fianco il Duomo di Acireale . La Polizia di - facebook.com Vai su Facebook

Studentessa si lancia dal primo piano della scuola: i soccorsi - Nelle prime ore della mattina, una giovane studentessa di 17 anni si è lanciata dal primo piano di un Istituto scolastico di Acireale. Segnala catania.liveuniversity.it

Alunna 17enne si lancia dal primo piano della scuola davanti alla sua docente: avrebbe difficoltà familiari, è grave - Una studentessa di diciassette anni si sarebbe lanciata dal primo piano dell’edificio scolastico in cui studia, davanti agli occhi della sua in ... Riporta tecnicadellascuola.it