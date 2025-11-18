Acireale studentessa si lancia dal primo piano della scuola | trasportata con l' elisoccorso al Cannizzaro

Questa mattina una studentessa di 17 anni si è lanciata dal primo piano di un Istituto scolastico di Acireale. Il gesto volontario è avvenuto sotto gli occhi dell’insegnante. La giovane, originaria dell'Africa centro-occidentale, è stata trasferita in elisoccorso all’Ospedale Cannizzaro, in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

