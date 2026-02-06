Blevio l’asilo lontano dal caos e dallo smog lotta per restare aperto

La scuola dell’infanzia Antonio Lucini di Blevio, nella frazione Mezzovico, si trova di fronte a una difficile decisione. L’asilo, che si trova lontano dal traffico e dallo smog, chiede aiuto ai genitori e alla comunità per poter rimanere aperto anche quest’anno. “Anche quest’anno chiediamo il vostro aiuto per rimanere aperti”, scrivono dalla scuola, che da tempo cerca di resistere alle difficoltà e di garantire un servizio fondamentale ai piccoli della zona.

