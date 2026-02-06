Blevio l’asilo lontano dal caos e dallo smog lotta per restare aperto
La scuola dell’infanzia Antonio Lucini di Blevio, nella frazione Mezzovico, si trova di fronte a una difficile decisione. L’asilo, che si trova lontano dal traffico e dallo smog, chiede aiuto ai genitori e alla comunità per poter rimanere aperto anche quest’anno. “Anche quest’anno chiediamo il vostro aiuto per rimanere aperti”, scrivono dalla scuola, che da tempo cerca di resistere alle difficoltà e di garantire un servizio fondamentale ai piccoli della zona.
“Anche quest’anno chiediamo il vostro aiuto per rimanere aperti”: è il messaggio arrivato in redazione dalla Scuola dell’Infanzia Antonio Lucini di Blevio, in frazione Mezzovico. Una richiesta semplice, ma che racconta una sfida che si ripete di anno in anno: mantenere attiva una scuola.🔗 Leggi su Quicomo.it
Approfondimenti su Blevio Mezzovico
Nada Oggi: Età, Carriera Senza Tempo e Vita Lontano dal Caos con il Marito
Messi si racconta: «Mi piace stare da solo, lontano dal caos. Sono suscettibile, in casa Antonella ci vieta di giocare a pallone»
Lionel Messi, attaccante dell’Inter Miami e icona del calcio argentino, ha condiviso alcuni aspetti della sua vita privata durante un’intervista con Luzu TV.
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.