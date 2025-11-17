Nada Oggi | Età Carriera Senza Tempo e Vita Lontano dal Caos con il Marito
La vera storia di Nada Malanima, dall’esordio a Sanremo alla scelta di vivere nella tranquillità della campagna toscana. Nada Malanima, icona della musica italiana con una voce dal timbro inconfondibile, continua a emozionare diverse generazioni. Nata nel 1953, l’artista vanta oggi 72 anni di un’esistenza dedicata interamente all’arte, mantenendo una carriera eclettica e ricca di . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
