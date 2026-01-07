Messi si racconta | Mi piace stare da solo lontano dal caos Sono suscettibile in casa Antonella ci vieta di giocare a pallone

Lionel Messi, attaccante dell’Inter Miami e icona del calcio argentino, ha condiviso alcuni aspetti della sua vita privata durante un’intervista con Luzu TV. Il calciatore ha parlato della sua preferenza per la solitudine e del desiderio di mantenere un equilibrio lontano dal caos mediatico, rivelando anche qualche aneddoto sulla vita familiare e le sue abitudini quotidiane.

Messi: «Andare al Barcellona non era la mia idea iniziale, in futuro mi vedo come dirigente o proprietario di un club» - Messi ha imparato il gusto dell'impresa negli Usa, vuole fare il proprietario. ilnapolista.it

Lionel Messi si confessa: «Amo la solitudine, sono più strano di quanto appaio» - Dall'ossessione per l'ordine al romanticismo, fino all'amore per la solitudine: Messi si racconta a cuore aperto ... it.blastingnews.com

