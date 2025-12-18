Travel Makers Fest in viaggio con cinema e Tv alla Bit

Travel Makers Fest porta il cinema e la TV alla BIT, celebrando il cineturismo, un fenomeno in continua espansione. Prima di partire, molti viaggiatori si lasciano ispirare da film e serie, trasformando lo schermo in un biglietto per destinazioni da sogno. Questo trend, ormai parte integrante dell’esperienza di viaggio, guida desideri, immaginari e decisioni, rendendo il cinema un elemento chiave nel turismo contemporaneo.

© Ilgiornale.it - Travel Makers Fest, in viaggio con cinema e Tv alla Bit Continua a crescere il turismo che nasce prima di partire, davanti a uno schermo: è il il cineturismo, o set-jetting, che ormai è diventato una elemento strutturale del viaggio esperenziale che orienta desideri, immaginari e scelte delle destinazioni. Film, serie Tv, spot, piattaforme streaming e grandi eventi di spettacolo trasformano luoghi reali in mete iconiche, spingendo milioni di persone a mettersi in cammino a "entrare" nei luoghi delle storie che hanno visto. BIT 2026, la Borsa internazionale del turismo di Fiera Milan o che si tiene da martedì 10 a giovedì 12 febbraio prossimi, intercetta queste trasformazioni proponendosi come piattaforma di confronto sul ruolo dell'audiovisivo nel turismo contemporaneo con il Travel Makers Fest, dove cinema, serie Tv, spettacolo ed eventi diventano chiavi di lettura per comprendere le nuove dinamiche del viaggio contemporaneo.

Bit 2026 cambia la prospettiva e mette al centro la persona - Bit 2026 si presenta con un format ripensato attorno alla centralità della persona e alla trasformazione del viaggio in esperienza culturale, progettuale e relazionale. guidaviaggi.it

Bit 2026, il turismo che cambia: in viaggio con i Travel Makers - Il turismo globale sta vivendo una trasformazione profonda, che va oltre il semplice spostamento fisico. quotidiano.net

Dal 10 al 12 febbraio a Milano torna la fiera del turismo con un nuovo concept. Al centro persone, contenuti e visioni, fra distretti tematici, Travel Makers Fest e grandi player internazionali Leggi l'articolo #Bit2026 - facebook.com facebook

