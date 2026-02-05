Benevento bimbi anche di 10 mesi picchiati e legati all' asilo | Si coprivano il viso terrorizzati

Questa mattina a Benevento sono stati eseguiti dei controlli all’asilo dopo le segnalazioni di violenze sui bambini. I carabinieri hanno portato via alcuni piccoli, anche di 10 mesi, che erano stati picchiati e legati. I piccoli si coprivano il viso, terrorizzati. Il giudice ha firmato un’ordinanza che vieta di avvicinare l’asilo a chi è coinvolto. Ora si indaga per capire cosa sia successo davvero tra le mura della struttura.

