biathlon top ten in ibu cup per romanin e pircher nella seconda sprint di obertilliach

Oasport.it | 6 dic 2025

Doppia top ten per gli azzurri impegnati nella seconda sprint maschile della prima tappa dell’IBU Cup 2025-2026 di biathlon: ad Obertilliach, in Austria, nella gara sui 10 km vinta ancora dal norvegese Johannes Dale-Skjevdal, settimo posto per Nicola Romanin ed ottavo per Christoph Pircher. Nella 10 km sprint maschile si impone, così come nella prima gara stagionale, il norvegese Johannes Dale-Skjevdal, vittorioso in 22’59?2 nonostante un errore a terra, battendo due francesi, entrambi con lo zero al poligono, ovvero Valentin Lejeune, secondo a 13?2, ed Oscar Lombardot, terzo a 22?2. In casa Italia si registrano il settimo posto di Nicola Romanin (1010 al tiro) a 53?7 e l’ ottava piazza di Christoph Pircher (1 errore in piedi) a 59?0, ma vanno a punti anche Cesare Lozza (zero al poligono), 27° a 1’34?1, e Marco Barale (1 bersaglio mancato nella seconda serie), 35° a 1’51?0. 🔗 Leggi su Oasport.it

