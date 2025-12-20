Biathlon Carlotta Gautero centra la top ten nella sprint dell’IBU Junior Cup in Val Martello

La 7.5 km sprint femminile della Val Martello, in provincia di Bolzano, valida per la seconda tappa dell’ IBU Junior Cup di biathlon, vede classificarsi al settimo posto l’azzurrina Carlotta Gautero nella gara vinta dalla francese Lou Anne Dupont Ballet Baz. Successo della transalpina Lou Anne Dupont Ballet Baz, che nonostante un bersaglio mancato nella seconda serie, si impone con il crono complessivo di 21’48?7, precedendo la tedesca Melina Gaupp, seconda, a sua volta con un errore in piedi, a 45?2, e la ceca Miroslava Cervena, terza, con lo zero al poligono, a 56?4. Centra il 1010 al tiro anche l’azzurrina Carlotta Gautero, settima a 1’03?0, mentre vanno a punti anche Nayeli Mariotti Cavagnet, 18ma con un errore a terra, a 1’43?9, ed Eva Hutter, 30ma con due bersagli mancati, mentre non ce la fanno Iris Cavallera, 47ma con 4 errori, e Rachele Dei Cas, 66ma con 510 al tiro. 🔗 Leggi su Oasport.it

