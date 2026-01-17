Biathlon Christoph Pircher sale sul podio anche nella mass start 60 in IBU Cup Comola sesta a Brezno-Osrblie

Christoph Pircher si distingue ancora nell'IBU Cup 2025-2026 di biathlon, salendo sul podio nella mass start 60 di Brezno-Osrblie con il terzo posto. Dopo il primo successo in carriera, conferma la sua crescita nel circuito cadetto. Comola si posiziona sesta nella stessa gara, evidenziando un buon rendimento degli atleti italiani in Slovacchia.

Dopo aver centrato ieri il primo successo in carriera nel circuito cadetto, quest’oggi Christoph Pircher torna ancora sul podio nell’IBU Cup 2025-2026 di biathlon, cogliendo il terzo posto nella mass start 60 di Brezno-Osrblie, in Slovacchia. Tra le donne sesto posto di Samuela Comola. Nella 15 km mass start 60 maschile vince il transalpino Antonin Guigonnat, con un solo errore al tiro, primo in 37’01?2, andando a precedere il norvegese Martin Nevland, con 1920 al poligono, alla piazza d’onore a 2?2, ed il 22enne altoatesino Christoph Pircher, che manca due bersagli (entrambi nella prima serie) e sale sul gradino più basso del podio a 2?8. 🔗 Leggi su Oasport.it

