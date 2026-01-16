Biathlon primo successo per Christoph Pircher in IBU Cup | sua la sprint di Brezno-Osrblie!

Christoph Pircher ha conquistato il suo primo successo in carriera nell'IBU Cup 2025-2026 di biathlon, vincendo la sprint di 10 km a Brezno-Osrblie. L’atleta italiano si è imposto davanti all’austriaco Magnus Oberhauser e al ceco Petr Hak. Questa vittoria rappresenta un importante traguardo per Pircher e un risultato positivo per il biathlon italiano nel circuito cadetto.

Vittoria italiana nell'IBU Cup 2025-2026 di biathlon: Christoph Pircher conquista il primo successo in carriera nel circuito cadetto imponendosi nella 10 km sprint maschile di Brezno-Osrblie, in Slovacchia, davanti all'austriaco Magnus Oberhauser, secondo, ed al ceco Petr Hak, terzo. Gli atleti sul podio centrano tutti lo zero al poligono: Christoph Pircher coglie il successo con il crono di 23'47?8, precedendo di 8?5 l'austriaco Magnus Oberhauser, che conquista la piazza d'onore, e di 17?3 il ceco Petr Hak, che sale sul gradino più basso del podio. Vanno a punti Felix Ratschiller, 26° con un errore in piedi, a 1'15?2, e Daniele Cappellari, 35° con due bersagli mancati, a 1'32?6.

#biathlon #RUH26 staffetta femminile LIVE Settimo Giro, terza frazione, primo poligono Si entra con 8 atlete davanti compatte ( Carrara 4ª) Sbagliano Germania e Novergia (2 volte) ma usano bene le ricariche. Benissimo Braisaz Carrara non prende l’ul x.com

Dopo Oberhof, la Coppa del Mondo rimane in Germania, spostandosi tra le Alpi Bavaresi per la tappa di Ruhpolding! Un anno fa, proprio qui Tommaso Giacomel otteneva il suo primo successo individuale nella Mass Start! Forza Azzurri! #biathlonaz - facebook.com facebook

