Biathlon primo successo per Christoph Pircher in IBU Cup | sua la sprint di Brezno-Osrblie!

Da oasport.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Christoph Pircher ha conquistato il suo primo successo in carriera nell'IBU Cup 2025-2026 di biathlon, vincendo la sprint di 10 km a Brezno-Osrblie. L’atleta italiano si è imposto davanti all’austriaco Magnus Oberhauser e al ceco Petr Hak. Questa vittoria rappresenta un importante traguardo per Pircher e un risultato positivo per il biathlon italiano nel circuito cadetto.

Vittoria italiana nell’IBU Cup 2025-2026 di biathlon: Christoph Pircher conquista il primo successo in carriera nel circuito cadetto imponendosi nella 10 km sprint maschile di Brezno-Osrblie, in Slovacchia, davanti all’austriaco Magnus Oberhauser, secondo, ed al ceco Petr Hak, terzo. Gli atleti sul podio centrano tutti lo zero al poligono: Christoph Pircher coglie il successo con il crono di  23’47?8, precedendo di 8?5 l’austriaco Magnus Oberhauser, che conquista la piazza d’onore, e di 17?3 il ceco Petr Hak, che sale sul gradino più basso del podio. Vanno a punti  Felix Ratschiller, 26° con un errore in piedi, a 1’15?2, e Daniele Cappellari, 35° con due bersagli mancati, a 1’32?6. 🔗 Leggi su Oasport.it

biathlon primo successo per christoph pircher in ibu cup sua la sprint di brezno osrblie

© Oasport.it - Biathlon, primo successo per Christoph Pircher in IBU Cup: sua la sprint di Brezno-Osrblie!

Leggi anche: Biathlon, Daniele Cappellari e Linda Zingerle sul podio nella single mixed di IBU Cup a Brezno-Osrblie

Leggi anche: Biathlon, top ten in IBU Cup per Romanin e Pircher nella seconda sprint di Obertilliach

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

BIATHLON – IBU CUP: MARCO BARALE E’ 18° NELL’INSEGUIMENTO DI ARBER. VITTORIA DEL FRANCESE GUIGONNAT..

biathlon primo successo christophBiathlon, primo successo per Christoph Pircher in IBU Cup: sua la sprint di Brezno-Osrblie! - 2026 di biathlon: Christoph Pircher conquista il primo successo in carriera nel circuito cadetto imponendosi nella 10 ... oasport.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.