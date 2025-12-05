La crisi del calcio italiano | tra vivai dimenticati e business finanziario

Dal sogno dei vivai alla finanza speculativa: come il calcio italiano ha smarrito la sua identità. Il calcio italiano sta attraversando una delle fasi più difficili della sua storia. Non si tratta di una semplice crisi di risultati, né di un problema legato al commissario tecnico della Nazionale. Luciano Spalletti non è il vero nodo, e Claudio Ranieri lo ha capito bene rifiutando la panchina azzurra: cambiare allenatore non basta. La radice del problema è molto più profonda e riguarda la struttura stessa del nostro sistema calcistico. Dalla sentenza Bosman alla trasformazione in S.p.A.. Per comprendere la crisi del calcio italiano bisogna tornare al 1996, anno della sentenza Bosman. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - La crisi del calcio italiano: tra vivai dimenticati e business finanziario

