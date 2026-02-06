Berlino ghiaccio nero paralizza l’aeroporto | voli sospesi per il secondo giorno

L’aeroporto di Berlino-Brandeburgo resta chiuso da due giorni a causa del “ghiaccio nero”. le piste sono diventate troppo pericolose e le autorità hanno deciso di sospendere tutti i voli. centinaia di passeggeri si trovano ancora in attesa di aggiornamenti e non ci sono indicazioni su quando si potrà riprendere a volare. la situazione è difficile e le temperature gelide continuano a complicare le operazioni di sblocco dello scalo.

Il maltempo blocca lo scalo di Berlino-Brandeburgo: piste impraticabili e centinaia di passeggeri in attesa di ricevere aggiornamenti "Per proteggere i passeggeri e il personale, le operazioni di volo sono state temporaneamente sospese", spiega il portavoce dell'aeroporto di Berlino-Bradeburgo. Forti i disagi per i passeggeri in transito nello scalo tedesco, dove tutte le operazioni sono state sospese a causa delle condizioni meteorologiche estreme. Dopo le numerose cancellazioni registrate già nella giornata di ieri, anche questa mattina nessun aereo è potuto decollare o atterrare. A determinare lo stop totale è il cosiddetto "ghiaccio nero", che ha reso impraticabili le piste e compromesso la movimentazione dei velivoli.

