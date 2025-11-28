Albanese Padellaro Canfora Orsini e Veludo ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 29 novembre Con Travaglio e Scanzi

Nuova puntata del talk di approfondimento di Nove “Accordi&Disaccordi”, che torna sabato 29 novembre in prima serata alle 21:30 per raccontare lo scenario politico italiano e internazionale. Insieme al conduttore Luca Sommi, la Relatrice speciale dell’Onu per i Territori occupati palestinesi Francesca Albanese, il giornalista Antonio Padellaro, lo storico Luciano Canfora, il professore di Sociologia del Terrorismo alla Luiss di Roma Alessandro Orsini e l’insegnante e poetessa Virginia Veludo. Si discuterà delle negoziazioni tra Stati Uniti, Russia, Ucraina e Unione europea per arrivare a un cessate il fuoco tra Kiev e Mosca, della drammatica situazione a Gaza e dei risultati delle elezioni regionali in Veneto, Puglia e Campania. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Albanese, Padellaro, Canfora, Orsini e Veludo ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 29 novembre. Con Travaglio e Scanzi

