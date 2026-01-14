Napoli-Parma Conte | Ecco cosa dico sul rosso con l’Inter poi rivela su Neres

Napoli-Parma si avvicina e il focus si sposta sulle dichiarazioni di Antonio Conte, recentemente protagonista di un episodio con un rosso diretto durante la sua esperienza all’Inter. Nelle prime interviste emergono le sue considerazioni sul episodio e su Neres, offrendo un quadro chiaro e sobrio sulla situazione attuale e le aspettative per le prossime partite.

Napoli-Parma non è iniziata ma è già tempo di interviste. Le prime parole sono quelle di Antonio Conte, tecnico tanto chiacchierato dopo la reazione e il rosso diretto contro l'Inter. Il tecnico è tornato su questo episodio ma anche su altri temi. Di seguito le sue dichiarazioni. Napoli-Parma, Conte: "Mia reazione come quella di tanti altri allenatori. Neres non al meglio". Il tecnico Antonio Conte ha parlato nel pre-partita di Napoli-Parma a DAZN. Le sue parole. Conte ai microfoni di DAZN prima di Napoli-Parma Su Inter-Napoli. "Ho detto alla squadra che bisognava subito voltare pagina e pensare a questa partita visto il poco tempo di recupero.

Napoli, Conte sulla squalifica: "Non torno su certi episodi, ma qualcosa non funziona" - Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita della sfida contro il Parma. tuttomercatoweb.com

Napoli-Parma, le scelte di Conte e Cuesta: Lang dal 1’, rivoluzione gialloblù - Sono diverse le novità rispetto alla partita di domenica contro l'Inter con Lang di nuovo titolare e con Mazzocchi ... tuttonapoli.net

Napoli col tridente Elmas-Hojlund-Lang e panchina per Neres. Il Parma mette in panchina Pellegrino e ne cambia sei rispetto a Lecce (cambia anche il portiere). facebook

FOTO SHOW NM - Napoli-Parma, il nostro focus da bordocampo x.com

