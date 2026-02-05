Benzema debutto da sogno con l’Al-Hilal | tripletta immediata nella goleada di campionato

Karim Benzema ha fatto il suo debutto con l’Al-Hilal e ha subito impressionato. In appena una partita, ha segnato tre gol e ha contribuito a una vittoria schiacciante in campionato. Un inizio da sogno per il francese, che si è messo subito in mostra come uno dei protagonisti della giornata.

Mercato Roma, Ranieri fa il punto: «Rinnovi di Dybala e Pellegrini? Ecco la situazione e sul futuro.» Calciomercato Inter, era lui il vero colpo di gennaio? Ecco svelato il motivo dello stop, i dettagli Inter, Thuram si racconta: «Mio padre? Ho realizzato cosa fosse mio padre quando andò al Barcellona. Su mio fratello Khephren.» Calciomercato Inter, era lui il vero colpo di gennaio? Ecco svelato il motivo dello stop, i dettagli Calciomercato Milan: rossoneri scatenati, inserimento per Alphadjo Cissè! Ecco la strategia a sorpresa di Tare Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Pagelle Bologna Milan, che show dei rossoneri! Nkunku e Rabiot illuminano, delude Castro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Benzema, debutto da sogno con l’Al-Hilal: tripletta immediata nella goleada di campionato Approfondimenti su Benzema Al Hilal Benzema verso l’addio all’Al Ittihad: dialogo aperto con l’Al Hilal Karim Benzema si sta preparando a lasciare l’Al Ittihad. Benzema Al-Hilal, terremoto in Saudi Pro League! Il francese ‘tradisce’ l’Al-Ittihad e va da Inzaghi. È fatta, ecco i dettagli Karim Benzema cambia squadra e lascia l’Al-Ittihad per approdare all’Al-Hilal di Inzaghi. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Benzema Al Hilal Argomenti discussi: Benzema e i Thuram: dall'esordio in nazionale con Lilian a Khephren che lo chiama alla Juve. Benzema, debutto da sogno con l'Al Hilal: segna di tacco, fa tripletta e vince 6-0 in trasfertaUn debutto da sogno quello di Karim Benzema con la maglia dell'Al Hilal. Arrivato negli scorsi giorni alla corte di Simone Inzaghi, il francese ha. tuttomercatoweb.com Benzema, esordio da sogno con Inzaghi: trascina l'Al-Hilal con una triplettaCome dire: il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Karim Benzema, 38 anni, continua a fare la differenza in campo. E guai a darlo per bollito, che in Arabia Saudita fosse andato per godersi la pension ... corrieredellosport.it Benzema e il debutto da urlo con l' #AlHilal: tripletta in poco più di un'ora calciomercato.com/liste/benzema-… x.com Benzema, esordio da sogno con Inzaghi: trascina l'Al-Hilal con una tripletta facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.