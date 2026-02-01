Al Hilal intreccio folle | via Marcos Leonardo? Inzaghi sogna Benzema!

L’Al Hilal pensa a cambiare ancora il suo attacco. Dopo aver portato Marcos Leonardo, ora si parla di una possibile partenza per il giovane brasiliano. Nel frattempo, il club mira a ingaggiare Benzema, che potrebbe arrivare come grande rinforzo. La società saudita sta studiando un piano per rafforzare la squadra, anche se tutto dipende dall’esito delle trattative e dalle offerte in arrivo. Inzaghi, che allena il club, sogna di portare in squadra un campione come Benzema, ma ci sono ancora molti dettagli da chiarire. La situazione

Atletico Madrid, blitz per Marcos Leonardo: trattativa avanzata per il prestito dall'Al Hilal! L'Atletico Madrid ha fatto un passo deciso per portare Marcos Leonardo in Spagna. Lucca d'Arabia, c'è l'Al-Hilal su di lui: possibile scambio con Marcos Leonardo (Sky Sport) Lucca d'Arabia è al centro delle trattative di mercato del Napoli, che potrebbe cedere il giocatore dopo sei mesi dall'arrivo dall'Udinese. Juventus, intreccio folle con Kvaratskhelia: scambio e 9 milioni l'annoC'è ancora distanza tra il georgiano e il Napoli per il rinnovo del contratto. De Laurentiis, Giuntoli e un'operazione clamorosa Complici le difficoltà per il rinnovo del contratto, Kvaratskhelia ... Con l'uscita di Marcos Leonardo, il sogno dell'Al Hilal sarebbe quello di portare da Inzaghi Karim Benzema, in rotta con Al Ittihad. L'Atletico Madrid punta Marcos Leonardo Gli spagnoli virano sull'attaccante dell'Al-Hilal

